رئيس جامعة الفيوم ينعي وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي

نعى الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأشار أ.د محمد سعيد أبو الغار أن الإعلامي حمدي الكنيسي، المغفور له بإذن الله تعالى، قد ساهم في إثراء العديد من الفعاليات الثقافية واللقاءات القمية في جامعة الفيوم والتي تضمنت ملتقى "العسكرية المصرية عبر العصور التاريخية- الإعلام وتحديات الأمن القومي وهوية الوطن"، وأيضا ندوة "ميثاق العمل الإعلامي"، بالإضافة إلى مشاركته في لجنة تحكيم للملتقى الخامس لفتيات الجامعات المصرية الذي نظمته واستضافته جامعة الفيوم.

