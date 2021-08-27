الأمن يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة مجهولة بقويسنا

سادت حالة من الرعب بين أهالى قرية عرب الرمل التابعة لقرية قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد العثور على جثمان شاب مجهول الهوية، مُلقى بمنطقة المساكن الواقعة بذات القرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



وتكثف وحدة مباحث قويسنا جهودها بفحص كاميرات المراقبة وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الشاب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كما تلقى اللواء سالم مهنا الدميني، مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوفاة "محمد. عبد الواحد" شاب بقرية عربة الرمل التابعة لمركز قويسنا بطلق ناري في مشاجرة، وشهرته محمد الجريء وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



ولقي شاب بقرية عرب الرمل، التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، متأثرا بإصابته بعيار ناري، في مشاجرة بين عائلتين بالقرية.





