نهاية الشوط الأول بين الأهلي وأسوان بالتعادل السلبي

انتهى منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أسوان، بالتعادل السلبي في ختام مسابقة الدوري المصري.





ويدخل الفريقين اللقاء بدون أي دوافع حيث تعد المواجهة تحصيل حاصل، حيث فقد الأهلي لقب بطولة الدوري وهبط أسوان إلى القسم الثاني بصورة رسمية.





ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة على جانب المرمين، سوى الكرة المثيرة للجدل التي احتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح محمد شريف مهاجم المارد الأحمر، قبل أن يتراجع عنها بعد الرجوع للفار في الدقيقة 8 من اللقاء.





وفي الدقيقة 28، كاد محمد شريف مهاجم الأهلي في إحراز هدف التقدم لفريقه، عن طريق رأسية رائعة قبل أن تمر بجانب القائم.



