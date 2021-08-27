بإطلالة مبهجة.. رايا أبي راشد تبهر جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية رايا أبي راشد جمهورها بصورة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام",





ظهرت "رايا"" بفستان مبهج مشجر باللون الموف والأصفر والأزرق وتركت شعرها منسدلا مما أثار إعجاب جمهورها،وعلق على الصورة قائلة:" مرحبًا بالجميع أفتقدكم وأتمنى أت تقضوا عطلة نهاية أسبوع سعيدة.. أحد الفساتين المفضلة".





في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005