خدمات مرورية لتنفیذ أعمال مشروع محور شینزو أبى بالقاھرة



كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاھرة بتعیین الخدمات المروریة اللازمة والتنسیق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنیة وجمیع التجھیزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنین.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعیین الخدمات المروریة اللازمة وذلك تزامنًا مع بدء بعض الأعمال الإنشائیة الخاصة بكبارى محور شینزو أبى مما یستلزم الغلق الكلى للمآوى الدورانیة وكوبرى الھجانة بمحور شینزو أبى لتنفیذ أعمال الفواصل وذلك على النحو التالى:غلق للمآوى الدورانیة بدءًا من الساعة 12صباحًا "بعد منتصف اللیل" یوم الجمعة الموافق 2021827م، وحتى الساعة 6 صباحًا یوم الأحد الموافق 2021829م.كما سيتم غلق كوبرى الھجانة فى الإتجاه القادم من مصطفى النحاس تجاه طریق السویس "جاردنیا" بدایة من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف اللیل" یوم الجمعة الموافق 2021827م، وحتى الساعة 6 صباحًا یوم الأحد الموافق 2021829م.وكذلك غلق كوبرى الھجانة فى الإتجاه القادم من طریق السویس إتجاه مدینة نصر بدایة من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف اللیل" یوم الأحد الموافق 2021829م، وحتى الساعة 6 صباحًا یوم الثلاثاء.