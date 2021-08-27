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معاينة الأمن تكشف سر وفاة سيدة بكرداسة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق بمركز كرداسة شمال الجيزة.

وأشارت المعاينة إلى أن وفاتها طبيعية وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاتها.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بأرض زراعية بدائرة مركز كرداسة.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد أحمد فايز للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسماع أقوال شهود العيان.

وكشفت المعاينة التي أجريت بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر أن الجثة لسيدة ترتدي ملابسها كاملة، ولا توجد بها إصابات ظاهرية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى.

الكلمات المفتاحية

وفاة سيدة معاينة الأمن كرداسة

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