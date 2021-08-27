فاز الاتحاد على مضيفه الفيصلي 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).



وتقدم الاتحاد عن طريق مدافعه أحمد حجازي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك إسماعيل سيلفا التعادل للفيصلي في الدقيقة 41.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للاتحاد.



ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند أربع نقاط في المركز الثامن.