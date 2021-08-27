الهند تعتزم إطلاق أول عملة رقمية اعتبارًا من ديسمبر المقبل

أعلن محافظ البنك المركزى الهندى شاكتيكانتا داس، أن بنك الاحتياطى الهندى قد يطلق أول برامجه التجريبية للعملة الرقمية بحلول ديسمبر المقبل، بحسب "روسيا اليوم" .









وقال داس لشبكة "سى إن بى سي" بهذا الصدد: "نحن نتوخى الحذر الشديد حيال ذلك، لأنه منتج جديد تماما، ليس فقط لبنك الاحتياطى الهندي، ولكن عالميا".









ولفت إلى أن بنك الاحتياطى الهندى يدرس جوانب مختلفة من العملة الرقمية بما فى ذلك أمنها وتأثيرها فى القطاع المالى فى الهند، وكذلك كيفية تأثيرها فى السياسة النقدية والعملة المتداولة.









وتستكشف البنوك المركزية فى الصين وأوروبا والمملكة المتحدة العملات الرقمية التى ستصدرها، إما للمقرضين التجاريين أو للجمهور مباشرة، ويطلق عليها العملات الرقمية للبنك المركزي، وهى فى الأساس النسخة عبر الإنترنت من العملات الورقية الخاصة بكل منها.



