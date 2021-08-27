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عاجل - مُحاكمة نجم مانشستر سيتي بتهمة الاغتصاب

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجهت محكمة اتهاما إلى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، باغتصاب امرأة، وذلك خلال فترة الافراج عنه بكفالة في أربع جرائم جنسية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن  بنيامين ميندي (27 عاما) تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي بعد مثوله أمام محكمة محلية في شيستر، اليوم الجمعة.

وتم توجيه أربع اتهامات لميندي بالاغتصاب وأخرى بالاعتداء الجنسي.

ووقف اللاعب الدولي الفرنسي، في قفص الاتهام، وهو يرتدي سترة حمراء وقلنسوة، بالإضافة إلى سروال رياضي أسود.

ويقال أن الاتهامات الموجهة إليه، والتي جاءت من ثلاث سيدات مختلفات، من بينهن فتاة عمرها أقل من 18 عاما، حدثت في المنزل الذي يقطن به في طريق وينسلي في بيرستبري في تشيشير.

ووجهت إلى ميندي ثلاث تهم بالاغتصاب في أكتوبر من عام 2020، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على امرأة في يناير من العام الجاري.

كما تم اتهامه باغتصاب امرأة أوائل الشهر الجاري.

وتحدث ميندي في المحكمة لتأكيد اسمه وعمره وعنوانه، ومثله المحامي كريستوفر ستابلز.

وأرسل قاضي المقاطعة أوراق القضية إلى محكمة "شيستر كراون" حيث سيمثل أمامها ميندي يوم العاشر من سبتمبر المقبل.

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو الفرنسي في عام 2017.

وكان مانشستر سيتي قد قرر إيقاف ميندي بعدما تم اتهامه من قبل الشرطة وخضوعه للتحقيق.

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