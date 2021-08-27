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عاجل.. موعد مشاركة الصفقات الجديدة مع الأهلي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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ينتظر جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد مشاركة صفقات الفريق الجديدة، والتي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن إبرام 4 صفقات نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق بناءً على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني.

ووقع النادي الأهلي بصفة رسمية مع كل من كريم فؤاد ظهير أيمن فريق نجوم المستقبل والموزيمبيقي لويس ميكسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو وحسام حسن، بالميركاتو الصيفي.

ومن المنتظر أن تتواجد صفقات الأهلي الجديدة في مباريات كأس مصر، حال تحديد موعد مبارياتها والتي ينتظر فيها الفريق مواجهة إنبي، في دور الستة عشر، بالبطولة.

وفي حال عدم الاستقرار على مواعيد مباريات كأس مصر، سيكون الثلاثي داعم للفريق خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في كأس السوبر الإفريقي يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة".

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