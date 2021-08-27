بهذه الطريقة.. ناصيف زيتون يروج لحفله بالمسقى

نشر النجم ناصيف زيتون صورة البوستر الرسمي لحفله بالمسقى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق "ناصيف" على الصورة قائلًا:"وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس لاقوني يا حبايب القلب بسهرة من العمر ب2 ايلول بالمسقى".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.