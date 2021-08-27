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بهذه الطريقة.. ناصيف زيتون يروج لحفله بالمسقى
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:53 م
منار داود
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نشر النجم ناصيف زيتون صورة البوستر الرسمي لحفله بالمسقى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق "ناصيف" على الصورة قائلًا:"وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس لاقوني يا حبايب القلب بسهرة من العمر ب2 ايلول بالمسقى".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.
علق "ناصيف" على الصورة قائلًا:"وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس لاقوني يا حبايب القلب بسهرة من العمر ب2 ايلول بالمسقى".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.
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