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بهذه الطريقة.. ناصيف زيتون يروج لحفله بالمسقى

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر النجم ناصيف زيتون صورة البوستر الرسمي لحفله بالمسقى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "ناصيف" على الصورة قائلًا:"وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس لاقوني يا حبايب القلب بسهرة من العمر ب2 ايلول بالمسقى".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.

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