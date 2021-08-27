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ميناء دمياط: تداول 19 سفينة خلال 24 ساعة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد تداول 19 سفينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الإعلامى للهيئة، فى بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و373 طنا شملت 1.522 طن رمل و9.200 طن فوسفات و18 ألفا و332 طن يوريا 583 طن نترات أمونيوم 6.736 طن داى أمونيوم.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و758 طنا شملت 1.146 طن خشب زان 821 طن أبلاكاش و14 ألف طن ذرة و8.773 طن خردة و4.203 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالn وزن ألف طن.

وأضاف أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1.782 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وملوخية وبقدونس وفاصوليا وفلفل وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (كركديه وبرسيم وبصل وفول سودانى وفول) وفاكهة (رمان وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وسريلانكا وأمريكا وماليزيا وسنغافورة والصين وسلوفينيا وباكستان وإسبانيا وأندونيسيا ومالطا وإنجلترا، فيما بلغت حاويات الوارد 118 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1383 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 41 ألفا و483 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 1.392 طنا، وشهد الميناء مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2.629 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4.214 شاحنة.

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