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عمرو يوسف يواصل تصوير مسلسله "وعد إبليس"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
رنا حسين
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نشر الفنان عمرو يوسف صور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من تصوير مسلسله الجديد "وعد ابليس".


وأرفق تعليقًا: "#تصوير #ابقوا متابعين" حيث ظهر فى الصور داخل مركب في النيل.


مسلسل "وعد إبليس" الذي كان يحمل اسم "العقد" وتغير بعدما انتهى من تصوير المشاهد الأولى من المسلسل وهو أول أعمال يوسف في عالم المنصات الإلكترونية حيث يتكون المسلسل من 6 حلقات فقط.

"وعد إبليس" من إخراج كولين تيج وهو العمل الذي يعيد يوسف إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات منذ عام 2018 الذي قدم خلاله مسلسل "طايع" وكان من المفترض أن يعود بمسلسل "خالد بن الوليد" لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢١ وتوقف المشروع أيضًا ليتعاقد هذا العام على "وعد إبليس".

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