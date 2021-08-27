البابا تواضروس يكشف شعاره في الحياة ولقبه المفضل

وجهت المخرجة ساندرا نشأت، سؤالا إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلة: "نفسك يتقال عليك إيه".



ومن ناحيته، قال البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، "معنديش اشتياق لحاجة معينة، ولكن نفسي اللي ادامي يفهمني.. وأحب كلمة رجل المحبة".



وأضاف البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "المحبة لا تسقط أبدا ده شعاري.. الله محبة".

