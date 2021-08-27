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حمودة يكشف سبب انتقاده السادات بكتابه "انقلاب في بلاط صاحبة الجلالة" (فيديو)
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:46 م
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، تفاصيل انتقاده للرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وقال "حمودة"، في حواره مع الإعلامي أحمد الهواري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة: " أتيح لي أن أنتقد السادات في كتابي انقلاب في بلاط صاحبة الجلالة وهو ما ينفي ما جاء في كتاب "كهنة المعبد، وأراد السادات وقتها أن يحول النقابة إلى نادي، ودعاني إلى المنتزه لمناقشة هذا الموضوع".
وأضاف: "بعد روز اليوسف كان اهتمامي الرئيسي بصناعة كتب الأدب الصحفي والحدث السياسي"، مختتمًا حديثه بتوجيه كلمة إلى الإعلامي أحمد الطاهري رئيس تحرير روز اليوسف "أنت تشكل جيل جديد من روز اليوسف وعندي تفاؤل أنه سيعطي لهذا البيت الكثير إن شاء الله".
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