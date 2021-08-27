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الصحة: "مفيش لقاح في الدنيا فاعليته 100%" (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الحوامل والأطفال ومن يعانون من أعراض تنفسية لحين تمام الشفاء هم فقط الذين لا يجب أن يحصلوا على لقاح كورونا.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن وجود أكثر من لقاح لمواجهة فيروس كورونا وكلهم بفاعلية عالية يعد منحة ربانية كبيرة، مؤكدا أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتوفير لقاحات متنوعة ضد فيروس كورونا للمصريين.

وأضاف أن لقاحات كورونا مرت بكل التجارب التي يجب استيفائها، معلقا: "مفيش لقاح في الدنيا فاعليته 100%"، منوها بأنه طالما حصل اللقاح على موافقة الصحة العالمية فيكون قد استوفى كافة المراحل المطلوبة، ونوع التطعيم الذي يحصل عليه المواطن في مركز التطعيم هو المناسب له.

الكلمات المفتاحية

لقاحات كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة

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