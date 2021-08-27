الصحة: "مفيش لقاح في الدنيا فاعليته 100%" (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الحوامل والأطفال ومن يعانون من أعراض تنفسية لحين تمام الشفاء هم فقط الذين لا يجب أن يحصلوا على لقاح كورونا.





وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن وجود أكثر من لقاح لمواجهة فيروس كورونا وكلهم بفاعلية عالية يعد منحة ربانية كبيرة، مؤكدا أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتوفير لقاحات متنوعة ضد فيروس كورونا للمصريين.



