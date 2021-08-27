خيم التعادل السلبي على مواجهة الهلال وضيفه الباطن، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).



ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الفيحاء المتصدر، وكان الهلال قد فاز في المرحلة الأولى والثانية على كل من الطائي والتعاون 1-0 و2-1 على الترتيب.



على الجانب الآخر وصل الباطن إلى النقطة الرابعة محتلا بها المركز العاشر، حيث كان قد خسر في المرحلة الأولى أمام الاتفاق 1-2 وفاز في الثانية على أبها 2-1.