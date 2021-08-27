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عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة المعارين العائدين لصفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وقرر موسيماني عودة كلا من عمار حمدي المعار للاتحاد السكندري، وأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم المعارين لفريق سموحة السكندري لتدعيم خطوط الأهلي في الموسم القادم.

وحسم الأهلي عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع ميكسوني وبيرسي تاو وحسانم حسن وكريم فؤاد.

وخسر الأهلي لقب دوري هذا الموسم أمام الزمالك بعد فوز الأخير على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين على ملعب الدفاع الجوي.

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