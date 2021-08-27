عاجل - الأهلي يختتم الدوري بالفوز على أسوان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، مبارياته في الدوري المصري بالفوز على أسوان بالجولة الأخيرة.





وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لصالح الأهلي، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.





وافتتح أشرف مجدي الأهداف بالتقدم لصالح أسوان بالهدف الأول ضد الأهلي، في الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد خطأ قاتل من دفاعات فريق الأهلي فوصلت الكرة إلى أشرف مجدي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة سكنت يمين المرمى.





واستطاع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إدراك هدف التعادل لفريقه ضد أسوان، بالدوري المصري.





وأحرز شريف هدف التعادل في الدقيقة 66 من المباراة المقامة حاليًا على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري العام.





وكان حكم اللقاء، احتسب ركلة جزاء للمارد الأحمر، بعد العودة إلى تقنية الفار بداعي لمسة يد على أحمد دحروج داخل منطقة الجزاء.





ومع الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر، في منح الفوز لفريقه بعدما أحرز الهدف الثاني.





وخاض الفريقين اللقاء بدون أي دوافع حيث تعد المواجهة تحصيل حاصل، حيث فقد الأهلي لقب بطولة الدوري وهبط أسوان إلى القسم الثاني بصورة رسمية.



