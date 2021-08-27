Advertisements

"الأزهري" يكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية بالقليوبية (صور وفيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، أهالي قرية مرصفا بالقليوبية في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، وشهداء الجيش والشرطة، وأوائل الثانوية العامة والأزهرية.

وقال الأزهري، خلال كلمته، في حفل جمع الطلاب المتفوقين وأسرهم: شرف لي أن أكون اليوم بينكم اليوم، لاسيما وأن هذه القرية خرجت إلى الأزهر شموسًا من شموس العلم أناروا الدنيا، وما من طالب علم ينتمي للأزهر الشريف إلا ويتشرف سمعه باسم" المرصفي" الذي يتردد بين أسماع العلماء الأزهريين بالإجلال والإكبار والتبجيل، وما من جيل من علماء الأزهر إلا وكان من بينه أحد أبناء قرية "مرصفا"

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري: لما تشرفت بتأليف كتاب (جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين)، من وفيات سنة 1300 هجري الموافق 1882ميلادي، إلى وفيات العام الهجري 1439هـ والذي أجمع فيه سير أعلام الأزهر الشريف في المائة عام الأخيرة وطبع في مكتبة الاسكندرية، كنت أتوقف عند سير علماء "مرصفا" ويمتليء قلبي بالإجلال لهم ولأرض المنبت التي أخرجتهم.

وأكد الأزهري أنها بلدة شريفة، وترابها طيب، وعائلاتها عريقة، أمدت الأزهر من أعلامه الأزهريين الكثيرين، ذاكرًا عددًا من أعيان مرصفا الذين تشرف بالكتابة عنهم، منهم العلامة المحقق الشيخ زين الدين أحمد الصياد المرصفي وتوفي 1300 هـ، مضيفا": وسعيت فاستخرجت عددًا من مؤلفاته في علوم البلاغة وغيرها من دار الكتب المصرية، وفي 1306 هـ سجلت وفاة العالم أحمد شلبي المرصفي، وفي وفيات 1307 هـ كتبت عن العالم الجليل الشيخ حسين المرصفي الذي ألف كتاب رائدا في النقد الأدبي وهو كتاب" الوسيلة الأدبية"، واعتبر البعض أن العالم حسين المرصفي رائدًا للمدرسة المصرية الأدبية النقدية المعاصرة، وفي 1313 هـ كتبت عن العالم الشيخ حسن علي الأكشر المرصفي، وفي وفيات سنة 1325 هـ كتبت عن القاضي الفقيه محمد حسانين المرصفي وتخرج في الأزهر ونال شهادة العالمية وعين قاضيًا في سيوة، وبحثت عنه وعن سيرته ولم أستطع الوصول إلى تاريخ وفاته، أرجوا البحث وإفادتي ببقية سيرة هذا العالم الجليل قاضي واحة سيوة.

وأكمل الأزهري حديثه: وكتبت عن العالم الشيخ موسى المرصفي ثم كتبت عن ولده الشيخ حافظ موسى المرصفي وكتبت عن العالم الأصولي الفقيه الأستاذ يوسف موسى المرصفي، وكتبت عن الأستاذ الشيخ سيد علي المرصفي المتوفى 1346 هـ وتتلمذ له الدكتور طه حسين.

وأكمل: مازلت اتتبع أعيان بلدة "مرصفا" وآخر من كتبت عنه الشيخ فرحات كامل المرصفي الذي كان وكيلا لمعهد القراءات وكتبت في الجمهرة عنه في وفيات 1438 هـ.

وقال الأزهري، إنني في سعادة بالغة أن أكون معكم اليوم موجهًا عدد من الرسائل أولها إلى الأبناء المتفوقين نحمد الله وأدعو الله أن يبارك في علمكم وذكائكم وأن يهيئ منكم جيلًا من العلماء تفتخر بهم قرية مرصفا.

ووجه رسالة إلى أبناء وأسر الشهداء قائًلا:" لقد ذهب آبائكم شهداء أبرارا إلى الملأ الأعلى وقدموا أرواحهم الطاهرة ليبقى هذا الوطن مرفوع الرأس ونحن جميعًا ما من إنسان على أرض مصر إلا وآبائهم الشهداء لهم فضل عليه، وعليكم أن تكملوا مسيرة المجد التي قدمها آبائكم، وأوجه رسالة إلى كل عالم مرصفي: نعتز بكم ونعرف قدركم ونعرف لبلدكم قيمته العظمى ونرجوا من الله أن يديم في هذا البلد العلم إلى يوم القيامة.

وكرم الدكتور أسامة الأزهري في نهاية الحفل المتفوقين من حفظة القرآن الكريم وأوائل الثانوية الأزهرية والعامة وسط حضور جماهيري حاشد.
"الأزهري" يكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية بالقليوبية (صور وفيديو)
"الأزهري" يكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية بالقليوبية (صور وفيديو)
"الأزهري" يكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية بالقليوبية (صور وفيديو)
"الأزهري" يكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية بالقليوبية (صور وفيديو)

الكلمات المفتاحية

حفظة القرآن تكريم أوائل الثانوية أسامة الأزهري

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة الصفقات الجديدة مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

مع رونالدو.. تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد الجديد «ضد الكسر»

منذ ساعتين و 14 دقيقة

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يفقد نجمه في نصف نهائي كأس مصر

منذ 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل - مُحاكمة نجم مانشستر سيتي بتهمة الاغتصاب

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. تدهور الحالة الصحية لـ نضال الشافعي ووضعه تحت مراقبة الأطباء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يقدم العزاء لأسرة الشيخ معوض إبراهيم (صور)

أسامة الأزهري يقدم "شموس في سماء الأزهر" على 3 محطات إذاعية

أسامة الأزهري: المولود بن علي الجزائري لبنة علمية نورت به مصر الدنيا

«جمهرة الأزهريين الوسطى».. إصدار جديد من موسوعة أعلام الأزهر لـ "أسامة الأزهري"

انطلاق فعاليات الدورة العلمية المكثفة لأئمة الصومال

حسين القاضي : جمهرة "أعلام الأزهر" نقطة فارقة وإحياء حقيقيا للأزهر تاريخا ومنهجا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:16 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

08:30 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements