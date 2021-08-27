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الزمالك ينهي الدوري المصري بالتعادل مع البنك الأهلي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.


بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد ابوجبل وأحمد فتوح و محمود علاء و محمد عبد الغني و حازم إمام و محمود عبد العزيز و إمام عاشور و إسلام جابر و يوسف أوباما و حميد أحداد ومروان حمدي.


جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وكان البنك الأهلي الأكثر خطورة في الدقائق الأولى، وبمرور الوقت نشط لاعبو الفريق الأبيض ويبادل البنك الأهلي الهجمات، وفي الدقيقة الرابعة عشر يهدر محمود علاء فرصة التقدم للزمالك من رأسية تصطدم بعارضة مرمى البنك الأهلي.


وحاول لاعبو الفريق الأبيض استغلال اللعب من على الأجناب لضرب التكتل الدفاعي للفريق المنافس، ويحصل محمد مصطفى ميدو على بطاقة صفراء للخشونة مع حميد أحداد، وينقذ أحمد السعدني حارس مرمى البنك الأهلي مرماه من تسديدة قوية لإمام عاشور، وفي الدقيقة ٣٦ ينقذ محمود علاء مرمى الأبيض من تسديدة قوية، بعدها يهدر حميد أحداد فرصة لتسجيل هدف التقدم من داخل منطقة جزاء البنك الأهلي.


وكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.


ومع بداية الشوط الثاني يهاجم الزمالك لتسجيل هدف التقدم، وفي الدقيقة ٥٤ يدفع الجهاز الفني للأبيض بكل من أيمن حفني ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو بدلا من مروان حمدي وحميد أحداد ومحمود عبد العزيز.


وفي الدقيقة ٦٣ يسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية ينقذها حارس البنك الأهلي، ويحصل أحمد فتوح على بطاقة صفراء للمس الكرة بيده، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بطارق حامد بدلا من إسلام جابر في الدقيقة ٧٠، ونجح أيمن حفني في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة ٧٢ من ضربة رأسية سكنت المرمى على يسار الحارس.


وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة ٨٤ من رأسية، ويدفع الجهاز الفني للأبيض بمحمود الونش بدلا من محمد عبد الغني، وفي الدقيقة ٩٠ يتصدى أبوجبل لركلة جزاء سددها أحمد علي ولكن الحكم يعيد تنفيذ الركلة ويتصدى لها حارس الأبيض مجددا وسعى الزمالك لاستغلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


الكلمات المفتاحية

مسابقة الدوري الممتاز جة الزمالك الدوري المصري الاهلي

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