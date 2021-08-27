البابا تواضروس: انضمام جميع الطوائف تحت بند المسيحية حلم كل الناس

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أغلبية المسيحيين من الأرثوذكس، موضحا أن كلمة أرثوذكس تعني مستقيم الرأي، والفكر والعقيدة.



وأشار البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن انضمام كل الطوائف تحت بند المسيحية هو حلم عند كل الناس، لافتا إلى أن تاريخ المسيحية حتى القرن الخامس الميلادي كان الجميع واحدا، معلقا: "كان كل مسيحيين الأرض واحد".



وأضاف أن هناك 3 عوامل رئيسية وراء الانفصال وهم العوامل السياسية، وعوامل اللغة، وأخيرا "الإيجو"، متابعا: "مفيش حد أحسن من حد".

