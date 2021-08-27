حمودة: حادث "الفنية العسكرية" كان وهميًا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن أكثر حزب مؤثر في حركة طالبان بأفغانستان وباكستان هو حزب التحرير الإسلامي الذي تأسس في الضفة الغربية بعد نكبة فلسطين عام 1948.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد الهواري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "حصل مشهد غايب عن ناس كثير، وهو أن الرئيس السيسي عندما انتصر في 3 يوليو، كان من الضروري أن تقوم قوى خارجية أو إسرائيل بخلق شرايين تنفجر في المجتمع المصري خاصة أن كل المجتمع كان معاه والشباب كله".



وتابع: "كان لازم تخلق دم في حادث الفنية العسكرية وهو حادث وهمي بالدرجة الأولى وهو مسرحية وهمية الهدف منها إنك تجيب الشباب المنتمين لجماعة الإخوان وتدخله السجن ويبقى فيه مشكلة بينك وبين النظام، وبالتالي تحول أفكار سيد قطب وهي أفكار عامة عن التكفير إلى برنامج تنفيذي عن التكفير، وهي أحداث لم يتوقف عندها أي أحد في البحث إلا فيما بعد مثل عملية لافون التي تم فضحها عمدًا من تل أبيب لتسريع عمليات تهجير اليهود من مصر".





