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عاجل.. الزمالك يفقد نجمه في نصف نهائي كأس مصر

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث في لقاء البنك الأهلي.


وكان اللاعب حصل على بطاقات صفراء في مباراتي سموحة وطلائع الجيش قبل الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام البنك الأهلي.


وكان الزمالك توج بلقب الدوري المصر الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة السابقة من البطولة بهدفين دون رد.


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