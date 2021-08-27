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توخيل: " موسم الانتقالات لم ينته بعد"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن تشيلسي لا يزال يتمسك بالأمل في تدعيم صفوفه بعناصر أخرى قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية يوم الثلاثاء المقبل.

ويبدو الفرنسي جيوليس كوندي (22 عاما) مدافع أشبيلية الإسباني هو الأقرب للانضمام إلى تشيلسي ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الجمعة.

واعترف توخيل بأن "كل العيون مفتوحة" في تشيلسي فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة ، مع اقتراب اللاعب كورت زوما من الانتقال إلى ويستهام.

ويتوقع أن يفتح رحيل زوما الطريق أمام انضمام كوندي إلى تشيلسي ، الذي لا يزال يسعى لتدعيم صفوفه.

وما زالت صفقة انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من انتر ميلان ، في صفقة قياسية إلى تشيلسي ، هي الصفقة الأبرز لتشيلسي هذا الصيف.

ولكن توخيل يصر على استمرار البحث في سوق الانتقالات الحالية.

ولدى سؤاله عما إذا كان تشيلسي قد يبرم مزيدا من التعاقدات في خلال هذه الفترة المتبقية من سوق الانتقالات ، أجاب توخيل : "حسنا. نأمل في هذا. لا يزال لدينا بعض الأفكار ونحن نحاول... ولم يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بفريقنا أيضا. ولذا ، فهناك بعض المفاوضات جارية ونحن على دراية بجميع الأوضاع".

ويحل تشيلسي ضيفا على ليفربول باستاد "آنفيلد" غدا السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وينتظر أن يكون الأمريكي كريستيان بوليسيتش ضمن خيارات الفريق قريبا بعد انتهاء فترة عزله للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وغاب المهاجم بوليسيتش عن المباراة التي تغلب فيها تشيلسي على أرسنال 2 / صفر ، ولكنه لا يعاني الآن من أي أعراض وينتظر أن يعود للمشاركة مع الفريق في المباريات قريبا.

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صفقات جدول الدوري الإنجليزي توخيل الدوري الانجليزي

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