محمد حسن يقدم أغاني الهضبة وحسين الجسمي في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

أحيى المطرب محمد حسن نجم أراب أيدول، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29.



وقدم محمد حسن عدد من أغاني الزمن الجميل منها أول مرة تحب يا قلبي وسواح وأى دمعة حزن ومن حبى فيك يا جاري وعلى الحلوة والمرة وأما براوة، كما قدم أغاني لكل من الهضبة عمرو دياب وحسين الجسمي ومحمد منير وأحمد سعد.





وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.