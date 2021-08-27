الصحة عن توفير لقاحات كورونا: "مصر مش هتقف في الطابور" (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، السبب وراء عدم السماح بإعطاء لقاح كورونا للأطفال، قائلا إن الحالة المناعية لدى الأطفال مرتفعة، وحال إصابتهم تكون الأعراض بسيطة.



وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن الأطفال يكونوا حاملين للفيروس، ولكن عند تطعيم الأشخاص المحيطين بالأطفال كالأب والأم والأخوات الأكبر تكون قد حققت مصر المناعة المجتمعية.



وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية وضعت هدف لها وهو تنويع مصدر الحصول على اللقاح، معلقا: "مصر قررت مش هتقف في الطابور"، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي تعاقدت مع شركات إنتاج اللقاح للحصول على كميات منه.

