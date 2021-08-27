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عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تعاقد النادي مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.

وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلي وفقا لرؤية الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي من قبل برئاسة محمود الخطيب، عن إبرام 3 صفقات نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق بناءً على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني.

ووقع النادي الأهلي بصفة رسمية مع كل من كريم فؤاد ظهير أيمن فريق نجوم المستقبل والموزيمبيقي لويس ميكسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو، بالميركاتو الصيفي.

ومن المنتظر أن تتواجد صفقات الأهلي الجديدة في مباريات كأس مصر، حال تحديد موعد مبارياتها والتي ينتظر فيها الفريق مواجهة إنبي، في دور الستة عشر، بالبطولة.

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