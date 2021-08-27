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أول تعليق من زوج رنا سماحة عقب إعلانها الإنفصال عنه
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:57 م
منار داود
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وجه الملحن سامر أبو طالب زوج المطربة رنا سماحة رسالة مبهمة لمتابعيه بعد انتشار أنباء عن انفصاله عن زوجته المطربة رنا سماحة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
كتب "أبو طالب" منشور قائلًا فيه:"لتجاهل وقِلّة التقدير بيعلموا الانسحاب.. تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق بيعلموا القسوَة.. كسر الخواطِر ووجع القلُوب بيعلموك تختار نَفْسك وتفضّلها عن الجميِع وتبطل تعمل حساب لأيّ حدّ، مفيش بني آدم خلقهُ ربنا إلَّا وكان لهُ آخر، مهما كان قوي علَى التحمُّل وصبرُه كبير".
وأضاف قائلًا:"ومهما كان ودُود ومُتسامِح، في النهاية لازم هيقف عند حاجات مُحدَّدة؛ لا هيقدر إنّه يعديها، ولا ينفع يتقبلها بأيّ شكل إن كان.. فَا محدش يَستَهين بالطِّيب الغلبان اللي بيعمل نَفْسه مَش واخد بالُه بمزاجُه لكِن وقت اللُّزوم لا هيعمل حِساب لا لغالي ولا رخِيص وهيكون علَى حقّ، مساءكم شبه نواياكم".
كتب "أبو طالب" منشور قائلًا فيه:"لتجاهل وقِلّة التقدير بيعلموا الانسحاب.. تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق بيعلموا القسوَة.. كسر الخواطِر ووجع القلُوب بيعلموك تختار نَفْسك وتفضّلها عن الجميِع وتبطل تعمل حساب لأيّ حدّ، مفيش بني آدم خلقهُ ربنا إلَّا وكان لهُ آخر، مهما كان قوي علَى التحمُّل وصبرُه كبير".
وأضاف قائلًا:"ومهما كان ودُود ومُتسامِح، في النهاية لازم هيقف عند حاجات مُحدَّدة؛ لا هيقدر إنّه يعديها، ولا ينفع يتقبلها بأيّ شكل إن كان.. فَا محدش يَستَهين بالطِّيب الغلبان اللي بيعمل نَفْسه مَش واخد بالُه بمزاجُه لكِن وقت اللُّزوم لا هيعمل حِساب لا لغالي ولا رخِيص وهيكون علَى حقّ، مساءكم شبه نواياكم".
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