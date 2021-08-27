كندا تسجل عجزا في الميزانية قدره 12.7 مليار دولار في يونيو الماضي

سجل الاقتصاد الكندي عجزا قدره 12.7 مليار دولار في يونيو مقارنة مع عجز 33.6 مليار دولار في يونيو 2020، وفقا لوزارة المالية الكندية.

وأوضحت وزارة المالية أن الانخفاض في العجز جاء مع انخفاض الإنفاق مقارنة بالعام الماضي عندما أنفقت أوتاوا المليارات على مساعدات الطوارئ بسبب الوباء وتحسن الإيرادات.

وقالت وزارة المالية: "كما هو متوقع ، تظهر النتائج المالية للحكومة 2021-2022 تحسنا ملحوظا مقارنة بذروة أزمة كوفيد-19". "ومع ذلك ، فإنها لا تزال تعكس الظروف الاقتصادية الصعبة".

وبلغ إجمالي إنفاق البرنامج ، باستثناء صافي الخسائر الاكتوارية، 39.1 مليار دولار في يونيو ، بانخفاض عن 51.3 مليار دولار في العام السابق.

وزادت الإيرادات إلى 29.6 مليار دولار في الشهر، مقابل 19.9 مليار دولار في يونيو من العام الماضي. زادت رسوم الدين العام إلى 1.9 مليار دولار من حوالي 1.3 مليار دولار.

وبلغ العجز الفيدرالي للفترة من أبريل إلى يونيو من السنة المالية 2021-22 إجمالي 36.5 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 120.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.