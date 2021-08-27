مفاجآة كبرى.. برشلونة لا يُمانع من بيع نجمي الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، رفض برشلونة التام لبيع نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت التقارير أن مسئولى النادى الكتالوني يرفضون بيع بيدري ودي يونج نجمي الفريق خلال الفترة الحالية، بينما من الممكن أن تشهد الفترة القادمة رحيل أنطوان جريزمان.





كما أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن دي يونج وبيدري غير قابلين للبيع في برشلونة، والنادي الكتالوني أغلق الباب في وجه جميع الأندية.





وأضافت:" برشلونة مستعد للاستماع لعروض أنطوان جريزمان، بالإضافة لـ فيليب كوتينيو، خاصة مع أزمة الرواتب ومحاولة النادي لتخفيض الأجور".





وشددت أن اللاعب لا يريد الرحيل عن برشلونة، كما أنه خرج من حسابات يوفنتوس، بعد الارتباط خلال الأيام القليلة.





وتلقى جريزمان صافرات استهجان من جماهير برشلونة خلال المباراة الماضية، واليوم بعد التدريبات في كتالونيا، حيث شن جمهور النادي الكتالوني هجومًا على اللاعب الفرنسي بسبب تراجع مستواه ورفضه تخفيض راتبه.



