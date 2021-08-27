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الأهلي يواصل ضغطه على نجم الفريق من أجل التجديد

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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يواصل جهاز كرة القدم في الأهلي محاولات كبيرة من أجل إقناع عمرو السولية نجم خط وسط الفريق بخطوة التجديد مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم. 
وتبذل لجنة التعاقدات في الأهلي جهدا إقناع السولية بالحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع مشاركته في أحد الإعلانات لتجديد عقده.
وقام محمود الخطيب رئيس الأهلي بتكليف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات من أجل عقد جلسة جديدة مع السولية ووكيله في الساعات المقبلة من أجل وضع النقاط فوق الحروف.
ويعتمد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عمرو السولية بشكل أساسي بالإضافة إلى حسام البدري مدرب المنتخب الوطني مع الفراعنة.
يذكر أن عمرو السولية كان قد طلب في الفترة الماضية الحصول على 12 مليون جنيه خصوصًا بعد رفض إدارة الأهلي أحد العروض الخليجية من أجل الحصول على خدماته بمقابل مادي كبير.

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