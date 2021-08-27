Advertisements

البابا تواضروس: مصر "فلتة الطبيعة"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتمنى أن يتعلم الأقباط حب الله، وحب الإنسان، وحب الطبيعة، وحب الوطن، وحب السماء وهو ما يطلق عليهم المحبات الخمسة.

وأشار البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، "ربنا لما اختارنا نتولد على أرض مصر أعطانا نعمة خاصة، العالم مليان دول ولكن مصر لها نعمة خاصة"، مضيفا أن مصر هى "فلتة الطبيعة"، ومن أول دول التاريخ.

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "مصر أبوها التاريخ، وامها الجغرافيا، ومصر أول حضارة، وأول عسكرية كانت في مصر"، فضلا عن أن السيد المسيح زار مصر.

الكلمات المفتاحية

مصر البابا تواضروس

أخبار تهمك

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. تدهور الحالة الصحية لـ نضال الشافعي ووضعه تحت مراقبة الأطباء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة الصفقات الجديدة مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يفقد نجمه في نصف نهائي كأس مصر

منذ 39 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 3 ساعات

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

مع رونالدو.. تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد الجديد «ضد الكسر»

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل - مُحاكمة نجم مانشستر سيتي بتهمة الاغتصاب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء محافظ البحيرة ومدير أمن البحيرة مع البابا تواضروس وتهنئته بعيد الميلاد (صور)

محافظ البحيرة يهدي البابا تواضروس درع المحافظة: التاريخ سيخلد مواقفكم النبيلة (صور)

رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة

البابا تواضروس يفتتح مؤتمر مبادرة لوزان (صور)

نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل سفير الأردن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:16 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

08:30 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements