البابا تواضروس: مصر "فلتة الطبيعة"

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتمنى أن يتعلم الأقباط حب الله، وحب الإنسان، وحب الطبيعة، وحب الوطن، وحب السماء وهو ما يطلق عليهم المحبات الخمسة.



وأشار البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، "ربنا لما اختارنا نتولد على أرض مصر أعطانا نعمة خاصة، العالم مليان دول ولكن مصر لها نعمة خاصة"، مضيفا أن مصر هى "فلتة الطبيعة"، ومن أول دول التاريخ.



وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "مصر أبوها التاريخ، وامها الجغرافيا، ومصر أول حضارة، وأول عسكرية كانت في مصر"، فضلا عن أن السيد المسيح زار مصر.

