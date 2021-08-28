تعرف على الفرق الهابطة إلى دوري القسم الثاني

حُسمت بشكل رسمي أسماء الفرق المودعة للدوري المصري الممتاز، وكذلك الفرق الصاعدة للبطولة فى النسخة الجديدة منها.





وفشل فى البقاء فى الدوري المصري الممتاز، كل من نادي وادي دجلة والذى ودع البطولة برصيد 29 نقطة فى المركز السادس عشر، وفى المركز قبل الأخير جاء الإنتاج الحربي برصيد 27 نقطة، وأخيرًا أسوان برصيد 27 نقطة.





وصعد إلى الدوري المصري الممتاز بعد تصدر مجموعاتهم فى منافسات دوري الدرجة الثانية نادي فاركو، ونادي كوكاكولا، ونادي الشرقية للدخان.



