عادل حمودة: مبارك وضع علاقات مصر في "الفريزر" (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الإدارة المصرية الحالية استوعبت كل دروس الماضي.



وأضاف "حمودة" في حواره مع الإعلامي أحمد الهواري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "استوعبت دروس الماضي لأنها ملقتش حد يحطلها شرك خداع أو يدفعها إلى قرار حساباتها فيه لم تكتمل".



وتابع: "مبارك قرر تجميد ووضع كافة الأمور في الفريزر وخلاص لا لينا علاقة باللي حواليا أو جنبنا، سوى علاقات شخصية بينا وبين بعض الحكام في الخليج".

