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هل يمكن أن يخلع رجال الدين الأقباط اللون الأسود؟.. البابا تواضروس يجيب

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:26 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
هدى عبدالرازق
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وجهت المخرجة ساندرا نشات، سؤالا البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حول ملابس رجال الدين المسيحيين قائلة: "نفسي تغيروا الأسود ده عشان الحر.. ينفع!"

ومن ناحيته، قال البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، "لا مينفعش.. عشان الإسود ده رمز لتراب الأرض، وللطمي"، فعقبت "نشات"، "بس الطمي لونه بني".

وعقب البابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "لا البني ده.. مغشوش، ولكن طمي النيل أسود"، لافتا إلى أن الإنسان يتمتع بالحياة كلما قلت إمكانياته.

الكلمات المفتاحية

ساندرا نشأت بوابة الفجر الكنيست الفجر البابا تواضروس

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