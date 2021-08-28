هل يمكن أن يخلع رجال الدين الأقباط اللون الأسود؟.. البابا تواضروس يجيب

وجهت المخرجة ساندرا نشات، سؤالا البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حول ملابس رجال الدين المسيحيين قائلة: "نفسي تغيروا الأسود ده عشان الحر.. ينفع!"





ومن ناحيته، قال البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، "لا مينفعش.. عشان الإسود ده رمز لتراب الأرض، وللطمي"، فعقبت "نشات"، "بس الطمي لونه بني".



