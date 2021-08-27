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ضبط طالب زعم مشاركته في كنترول الثانوية العامة بقنا

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب مقيم بمحافظة قنا، وذلك لقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ونشر مشاركات تتضمن إدعائه بأنه يعمل بكنترول الثانوية العامة وقدرته على رفع درجات الراغبين فى ذلك بمقابل مادي فى صورة كروت شحن رصيد الهواتف المحمولة، وبحوزته (هاتف محمول، جهاز لاب توب) " وبفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" عبارة عن رسائل بينه وبين ضحاياه من خلال الحساب المشار إليه وكذا حساب آخر على إحدى التطبيقات الإلكترونية.

كما تبين قيامه بإنشاء مجموعتين على ذات التطبيق روج خلالهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

كنترول الثانوية العامة قنا طالب

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