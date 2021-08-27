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عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد نهاية الدوري

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات حتى ٥ سبتمبر المقبل.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيستو موسيماني بمنح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب عدم ارتباط الفريق الأحمر بمواجهات محلية بعد نهاية الدوري.

وفاز الأهلي مساء اليوم الجمعة على أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة خلف الزمالك الذي توج باللقب.

الكلمات المفتاحية

موسيماني مسابقة الدوري الممتاز جة الزمالك الاهلي

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