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أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز على أسوان في ختام الدوري

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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Ali
Ali Nabawy
قدم سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذار الجهاز الفني للجماهير عن ضياع بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن القادم أفضل حيث يخوض الفريق منافسات قوية ومهمة خلال المرحلة المقبلة.

وقال: «نعد جماهير الأهلي بالعودة لتحقيق البطولات الفترة المقبلة».

وأوضح أن جلسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع اللاعبين عقب مباراة الجونة كان لها أثر إيجابي للغاية في اللاعبين والجهاز الفني من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال: «ظروف مباراة اليوم أمام أسوان لم تساعدنا على الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمد محمود».

وأوضح أن صفحة الدوري انتهت وعلينا التركيز في المقبل بعد الصفقات الجديدة والتدعيمات المهمة التي قام بها النادي.

وأضاف: «الصفقات الجديدة لا تقلل على الإطلاق من اللاعبين الموجودين بالفريق ولكنها عادة الأندية الكبرى أن يكون عندك أسماء مهمة وكبيرة في جميع المراكز».

وقال: «الصفقات الجديدة مهمة جدا للفريق وسيكون على عاتقها مسئولية كبيرة».

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي يستعد خلال المرحلة المقبلة لخوض منافسات قوية، وطموحنا كبير جدا، حيث سنخوض منافسات كأس العالم للأندية وقد نواجه تشيلسي مثلما سبق أن واجهنا بايرن ميونيخ وكلها منافسات تحتاج إلى تدعيمات قوية، كما أننا نتطلع للحفاظ على بطولة إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

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