كشف ملابسات فيديو خطف أحد المواطنين بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن شكوى لأحد المواطنين – مقيم بالإسماعيلية، يتضرر خلالها من قيام مجهول بمحاولة إختطاف نجله حال تواجده مع والدته بإحدى المحال التجارية.



بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تحديد المشكو فى حقه، وبسؤاله قرر بتواجده بالمحل المشار إليه رفقة زوجته ونجله، وأثناء قيام زوجته بشراء متطلباتها قام بدعوة نجل الشاكى للهو مع نجله ( الذى يعانى من ضعف السمع والنطق ) وأنكر قيامه بمحاولة اختطاف نجل الشاكى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.