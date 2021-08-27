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قنوات ART ناعية الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي: ترك علامات بارزة في تاريخ الإذاعة والإعلام المصري

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART الإذاعي والإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد رحلة عطاء كبيرة وممتدة لعشرات السنوات، ترك خلالها علامات بارزة في تاريخ الإذاعة والإعلام المصري، الذي يعد "الكنيسي" أحد رموزه ورواده الكبار.

جدير بالذكر أن "الكنيسي" ولد عام ١٩٤١ ولقب بأشهر المراسلين الحربيين خلال تغطيته لمعارك حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.

قدم "الكنيسي" خلال مشواره الإذاعي العديد من البرامج التي نالت شهرة كبيرة، منها "يوميات مراسل حربي" و"صوت المعركة" و"المجلة الثقافية" و"تليفون وميكروفون"، وتدرج الإعلامي الراحل في المناصب حتى أصبح رئيسا للإذاعة المصرية في الفترة من أكتوبر ١٩٩٧ وحتى بلوغه سن التقاعد في مارس ٢٠٠١.

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