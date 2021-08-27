أول تعليق من عمرو أديب عقب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان





شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا عنيفًا على النجم محمد رمضان، بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه من المركز الثقافي الألماني الدولي اللبناني، عقب يومان من الحصول على الدكتوراة في التمثيل والغناء.



وغرد عمرو أديب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلا: "لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته فى رقبته العمر كله ربك مش حيسيبه سنه كامله لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل فى فشل وكذب فى كذب".





وتابع عمرو أديب حديثه قائلًا: " واي كذبه تتحول لفضيحه كبيره فى ساعات قليله جدا سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".





وصرح محمود عبد الله الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي بيروت، أنه تم سحب الدكتوراة من محمد رمضان إزاء تواجد أسمه في قضية الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والتطبيع مع إسرائيل.





وهذا وقد شهدت الشهور الماضية حرب شرسة بين النجم محمد رمضان وعمرو أديب بعد خلاف بين الثنائي عند نشر محمد رمضان صور وهو يرمي الأموال على الأرض وهجامه الأعلامي ألا أن محمد رمضان سخر منه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بمقطع فيديو مما جعل الثنائي يقضيان بعضهم البعض حيث تم تغريم عمرو أديب 10 ألالاف جنيه لصالح محمد رمضان.