Advertisements

البابا تواضروس: عالم الأرض عالم كلام.. و"الكدب هيضيع ناس كتيرة"

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتمنى أن يلتفت الناس للحقيقة، معلقا: "الكذب هيضيع ناس كتيرة".

وأشار البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن عالم الأرض أصبح عالم الكلام، حيث بدأ يدخل الإنسان في عالم الكذب والشائعات والضلالات، وتشويه الصورة، وهى كلها أمور خاطئة ولا تصنع سلام.

وأضاف البابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن علماء الاجتماع يسألون ماذا بعد عصر الكذب، لافتا إلى أن الكذب خطيئة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البابا تواضروس

أخبار تهمك

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ ساعتين

مفاجآة كبرى.. برشلونة لا يُمانع من بيع نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

مع رونالدو.. تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد الجديد «ضد الكسر»

منذ حوالي 4 ساعات

3 متغيرات في الأهلي بعد صفقة حسام حسن.. ماذا حدث؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل سفير بيرو ( صور)

البابا تواضروس: "مصر في قلب ربنا" وليست كأي أرض

البابا تواضروس يكشف شعاره في الحياة ولقبه المفضل

البابا تواضروس: "اللي عايش في النعمة مش حاسس بيها"

البابا تواضروس: انضمام جميع الطوائف تحت بند المسيحية حلم كل الناس

البابا تواضروس: كاتدرائية العاصمة هدية لم أحلم بها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements