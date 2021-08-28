البابا تواضروس: عالم الأرض عالم كلام.. و"الكدب هيضيع ناس كتيرة"

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتمنى أن يلتفت الناس للحقيقة، معلقا: "الكذب هيضيع ناس كتيرة".





وأشار البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن عالم الأرض أصبح عالم الكلام، حيث بدأ يدخل الإنسان في عالم الكذب والشائعات والضلالات، وتشويه الصورة، وهى كلها أمور خاطئة ولا تصنع سلام.



