عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه









أعلن محمود عبد الله الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت، خلال الساعات القليلة الماضية، عن سحب الدكتوراة الفخرية في التمثيل والغناء من النجم محمد رمضان.





ولوح "الخطيب" أنه تم سحب الدكتوراة من محمد رمضان إزاء تواجد أسمه في قضية وفاة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والتطبيع مع إسرائيل بعد تدوال مجموعة من الصور له مع النجوم الإسرائيليين.



ومن جانبه رد محمد رمضان، على هذا الهجوم الحاد الذي يتعرض له منذ أمس بعد حصوله على الدكتوراة حيث لحقته الاتهامات بالغش والكذب بعد حصوله على الدكتوراة مقابل 100 دولار من المركز.





كان أول رد صريح من محمد رمضان على هذة السخرية والهجوم من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما أعلنت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، تضامن اللبنانين معاه.



وكتب محمد رمضان، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي:."الصحفية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية كلامك وسام على صدري.. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري محمدرمضان ثقةفي اللهنجاح ".





ويذكر أن أخر أعمال محمد رمضان أغنية "على الله" والتي طرحها عبر حسابه الشخصي بموقع يوتيوب الأسبوع الماضي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتخطت ملايين المشاهدات عقب طرحها.