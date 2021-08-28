مفتي الجمهورية: نعمل على وضع قدم لنا على مواقع التواصل الاجتماعي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المؤسسات الدينية تقع عليها مسئولية كبيرة في ضرورة اغراق الفضاء الإليكتروني وغزوه والتعامل معه بذكاء، وبشكل يكون مؤثرا على مستخدميه.





وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أنهم اقتحموا الفضاء الإليكتروني لنشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة التشدد والتطرف، لافتا إلى أن دار الإفتاء لديها 17 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



