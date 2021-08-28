Advertisements

مفتي الجمهورية: نعمل على وضع قدم لنا على مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المؤسسات الدينية تقع عليها مسئولية كبيرة في ضرورة اغراق الفضاء الإليكتروني وغزوه والتعامل معه بذكاء، وبشكل يكون مؤثرا على مستخدميه.

وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أنهم اقتحموا الفضاء الإليكتروني لنشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة التشدد والتطرف، لافتا إلى أن دار الإفتاء لديها 17 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف أنهم وضعوا فتاوى مصورة وصوتية على موقع "التيك توك" بهدف الوصول إلى أكبر فئة من الشباب، لافتا إلى أن صفحة دار الإفتاء باللغة العربية على "الفيسبوك" عليها 11 مليون مشترك، معلقا: "نعمل على وضع قدم لنا على مواقع التواصل الاجتماعي".

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية شوقي علام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 10 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد تفجيرات العاصمة الأفغانية كابل

منذ 19 دقيقة

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم بديل مبابي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية: السيسي مهمومًا بتجديد الخطاب الديني (فيديو)

هل يجوز الحج بالتقسيط.. مفتي الجمهورية يرد

فتاوى "الإخوان" تحرض على الحروب.. "المؤشر العالمي للفتوى" يقدِّم تقريره نصف السنوي

المفتي لـ الفجر: الشباب أكثر المستهدفين من قبل الجماعات المتطرفة

المفتي: يجب مواجهة الجماعات المتشددة فكريًّا على صفحات التواصل الاجتماعي

"بعد تجديد الثقة به" 30 إنجازًا لشوقي علام بدار الإفتاء المصرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد تفجيرات العاصمة الأفغانية كابل

04:00 ص

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

03:33 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements