برفقة أسرته. وائل جسار يطل على جمهوره ومحبيه

شارك النجم اللبناني وائل جسار، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



و ظهر وائل جسار برفقة زوجتة ميراي مقدسي، وأولاده، وعلق على الصورة قائلا'بلدي'، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





وطرح وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "ولا فى الأحلام"، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.