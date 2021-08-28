الصحة: نستهدف تطعيم جميع العاملين في التربية والتعليم قبل بداية الدراسة (فيديو)

قال آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تستهدف تطعيم جميع العاملين في التربية والتعليم حتى 31 أغسطس الجاري.



وأضاف "آيسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه تم إضافة آلية لفئة العاملين بالتطعيم، مؤكدًا أنه لن يكون هناك استثناء وجميع المدرسين سيحصلون على اللقاح.



وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة المستهدفات حتى نستطيع قياس المؤشرات ومعرفة التطور، مناشدًا كل العاملين سواء مدرسين أو عمال أو خدمات معاونة أو إداريين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح.



وأوضح أنه حتى الآن تم تسجيل نصف مليون شخص كعامل في وزرة التربية والتعليم، مؤكدًا على توافر جميع اللقاحات لتطعيم هذه الفئة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

