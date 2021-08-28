إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في البحيرة (أسماء)

أصيب قبل قليل، عدد 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو 107‪ اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون عدد 6 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



والمصابون هم كل من: "اشرف احمد عبده" 29 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "صباحي حلاوة محمود" 50 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "أمين محمود سلام" 30 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "فتحي محمد إسماعيل" 58 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "مصطفى عبد الودود إبراهيم" 32 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "أمين حسن إسماعيل" 59 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.