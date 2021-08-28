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مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي
السبت 28/أغسطس/2021 - 12:30 ص
محمد الدمتناوي
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حدثت مشادة عنيفة بين قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم الفريق الأبيض درع الدوري الممتاز.
وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بعد منافسة قوية مع غريمة التقليدي النادي الأهلي.
ورفض أحمد مجاهد نزول أسر لاعبي الزمالك لأرضية ملعب بتروسبورت للاحتفال بتسلم الدرع حفاظًا على النظام وبتروكول منصة التتويج.
هذا الأمر الذي أغضب شيكابالا وتسبب في حدوث مشادة كلامية بين الطرفين.
وتعادل الزمالك أمام البنك الأهلي في مباراة الجولة الرابعة والثلاثين والختامية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
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