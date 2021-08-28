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مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:30 ص
شيكابالا
شيكابالا
محمد الدمتناوي
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حدثت مشادة عنيفة بين قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم الفريق الأبيض درع الدوري الممتاز.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بعد منافسة قوية مع غريمة التقليدي النادي الأهلي.

ورفض أحمد مجاهد نزول أسر لاعبي الزمالك لأرضية ملعب بتروسبورت للاحتفال بتسلم الدرع حفاظًا على النظام وبتروكول منصة التتويج.

هذا الأمر الذي أغضب شيكابالا وتسبب في حدوث مشادة كلامية بين الطرفين.

وتعادل الزمالك أمام البنك الأهلي في مباراة الجولة الرابعة والثلاثين والختامية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

شيكابالا ببطولة الدوري الممتاز الزمالك والبنك الاهلي احمد مجاهد

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