تعرف على غيابات ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني

كشف الصحفي الموثوق ميجيل أنخيل دياز، عن غيابات ريال مدريد ضد ريال بيتيس اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة بالدوري الإسباني.





وأجرى نادي ريال مدريد حصته التدريبية الثالثة هذا الأسبوع في فالديبيباس، وواصل التحضيرات لمباراة الجولة الثالثة في الدوري الإسباني ضد ريال بيتيس، التي ستقام في ملعب بينيتو فيامارين.





حيث واصل توني كروس ولوكا مودريتش وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس برامجهم التأهيلية، في حين أجرى مارسيلو جزءاً من التدريبات مع الفريق، وتدرب ناتشو في الصالة الرياضية، بينما يواصل أندريه لونين تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.





وبحسب للصحفي الموثوق بإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، ميجيل أنخيل دياز، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيفقد سبعة لاعبين على الأقل ضد ريال بيتيس، وهم لوكا مودريتش وتوني كروس وناتشو فرنانديز وفيرلاند ميندي ومارسيلو وأندريه لونين وداني سيبايوس.





وتابع ميجيل أنخيل دياز، أن ماريانو دياز لديه خيارات للدخول إلى قائمة أنشيلوتي ضد ريال بيتيس.



